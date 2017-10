Faustão responde críticas ao Dança dos Famosos durante repescagem

Semana de decisão no ‘Dança dos Famosos‘! Depois da classificação masculina e feminina, chegou o dia da repescagem para que duas duplas voltassem à competição. Para a avaliação dessa disputa acirrada, Giovana Ewbank, Fernando Rocha e Artur Xexéo ocuparam as cadeiras do júri artístico. Já o júri técnico contou com a sabedoria de Carlota Portela e o especialista em zouk – o ritmo do dia- Philip Miha.

Logo no começo do programa, Faustão apresentou o nome de todos os participantes… mas não citou Baby do Brasil. Como se sabe, Baby se apresentou só na estreia e aí se machucou na academia. A participante foi enviada direto para a repescagem, na tentativa de ter tempo de se recuperar e voltar ao quadro, mas não rolou. Seu médico gravou um depoimento falando que falta um restinho da recuperação dela, então vetou sua participação no quadro.

Faustão aproveitou também para responder a algumas críticas que rolaram essa semana. Depois do beijo de Nicolas Prattes em sua instrutora (que rendeu notas elevadas e salvou o garoto de cair para a repescagem), começou um burburinho sobre os famosos planejarem beijos para se dar bem na competição. Faustão explicou que a coisa não era assim, e pediu para ouvir as opiniões tanto da plateia quanto do corpo de jurados. A especialista Carlota Portela até explicou que a dá pra sentir quando é química ou algo forçado.

Beijos à parte, vamos conferir uma a uma as apresentações de zouk. Lembrando que em dia de repescagem não há notas, cada jurado pode votar em dois famosos para voltar à disputa:

Raul Gazolla

Durante os ensaios da semana Raul Gazolla repercutiu um pouco o beijo de Nicolas Prattes, mas também praticou muito zouk com sua instrutora, mesmo com um pouco de timidez. Papinho à parte, Raul fez uma bela performance (sem beijo) de “Cold Water” de Justin Bieber. Artur Xexéo foi longe e elogiou a ginga de Gazolla desde a época de ‘Kananga do Japão‘ (novela da rede Manchete). O especialista em zouk gostou da performance, mesmo dizendo que em uma semana não dava para ficar perfeito.

Adriane Galisteu

Após apresentar todo o currículo de Adriane Galisteu e de brincar com a famosa queda, a loira entrou no palco muito agradecida pela recepção do público. A música escolhida foi “Te Amo” da Rihanna, com Galisteu mostrando um requebrado como poucas vezes vimos nessa competição. O carisma contagiante de Adriane rendeu muitos pontos para ela com os jurados. Carlota Portela elogiou um ponto interessante: Galisteu fez passos muito ousados no final da coreografia, que é quando o dançarino está mais cansado.

Leia também: Adriane Galisteu clareia mais os fios para o Dança dos Famosos

Thiago Pereira

O apresentador perguntou ao nadador Thiago Pereira se ele estava considerando sua participação no ‘Dança dos Famosos’ como uma Pegadinha do Faustão, e ele explicou que era uma situação diferente de nadar. Thiago se apresentou ao som de “Treat You Better” do Shawn Mendes e fez o que estamos acostumados das semanas anteriores: uma coreografia apenas correta e sem maiores estripulias. Fernando Rocha lamentou que não teve zouk quando participou do quadro, mas deu os parabéns para a dupla. Philip Miha foi além e deu um 10 para Thiago, mesmo não valendo nota!

Cris Vianna

Cris Vianna estava tensa durante os ensaios da semana, mas ainda confiante. Tanto que manteve a cabeça erguida enquanto dançava”Crying in the Club” de Camila Cabello. Fernando Rocha e Giovana Ewbank se acabaram nos elogios para a performance de Cris, já Xexéo afirmou que estava tudo bem equilibrado entre todos os candidatos.

Avaliação

Cada um dos jurados pôde escolher dois competidores, com seguintes os votos: Giovana Ewbank (Adriane Galisteu e Cris Vianna), Fernando Rocha (Adriane Galisteu e Thiago Pereira), Artur Xexéo (Adriane Galisteu e Cris Vianna), Carlota Portela (Adriane Galisteu e Cris Vianna) e Philip Miha (Adriane Galisteu e Cris Vianna).

Somados aos votos dos jurados, o auditório e a votação pelo Twitter também consagraram Adriane Galisteu e Cris Vianna vencedoras da noite e elas voltam à competição. É o fim do quadro pra Raul Gazolla, Thiago Pereira e Baby do Brasil. Tchauzinho!

E a disputa continua, mas só na próxima semana!