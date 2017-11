Notas de Sandra Annenberg “causam” na ‘Dança dos Famosos’

Essa semana deixamos de lado toda a seriedade do foxtrote para ir ao delicioso gingado latino da salsa. Para essa semifinal da ‘Dança dos Famosos‘, Faustão contou com a presença de um corpo de jurados especializado em causar. A parte artística foi composta por Sandra Annenberg, Ícaro Silva e Agatha Moreira, já os técnicos escolhidos para esta etapa foram Helô Gouvêa e Caio Nunes. Mas se você pensa que a exigência maior veio dos especialistas em dança, se enganou: Sandra Annenberg roubou a cena e foi uma das mais exigentes juradas, causando uma certa rejeição nas redes sociais. Confira como foi cada uma das apresentações:

Cris Vianna

Cris Vianna, que conseguiu uma vaga na semifinal por ter tido um décimo a mais que Rafael Zulu, teve de incorporar todo um gingado latino para sua performance na ‘Dança dos Famosos’. “I Love Salsa!” de N’Klabe foi a música escolhida para Cris requebrar bastante o ombrinho ao som das batidas. “O molho dela é picante!”, analisou Sandra Annenberg antes de se confundir com sua nota: ela disse 9,5, mas na verdade havia sido 9,9. “Em alguns momentos mais acrobáticos você estava mais nervosa”, apontou o jurado técnico Caio Nunes.

Joaquim Lopes

Assim que entrou no palco Joaquim Lopes confessou que não esperava a agitação que é esse ritmo. No começo dos ensaios ele já veio todo latin lover, mas logo sua professora o colocou nos eixos e começaram a labuta. E pelo visto o ensaio deu certo, porque Joca mandou muito bem em passos dificílimos. Tanto que até Ícaro Silva ficou totalmente sem fôlego depois da apresentação, mas conseguiu um pouco de oxigênio para elogiar o bom humor de Joaquim que foi integrado à dança. “Essa aqui é uma semifinal, então estamos aqui para tirar ponto”, disse Caio Nunes antes de dar um 9,8. A nota foi maior que a dada pela Sandra Annenbeg, e isso irritou bastante a internet.

#DançaDosFamosos @sandraannenberg que deselegante dando nota menor que júri técnico — Yllek (@kellyrde1) November 19, 2017

#DancaDosFamosos produção, já viram que não dá mais pra chamar @icsilva e @sandraannenberg né? Sandra, aliás, tá quase uma @KastingCarolina. — Larissa Maia (@lalamayga) November 19, 2017

#DançaDosFamosos SANDRA ANNENBERG

Sacanagem essas notas…Jurados dão mais que ela…ridícula — Lala🚔 (@Lala39228551) November 19, 2017

Adriane Galisteu

Após ter saltado da repescagem direto para a semifinal, o instrutor de Adriane Galisteu foi bastante exigente com sua aluna. Mas não sem perder a ternura, pois quando a loira estava meio desesperada, ele a abraçou e acalmou. “Aguanile” de Marc Anthony foi a música selecionada para Galisteu se jogar na salsa e ela foi muito bem. Sandra elogiou muito a apresentação e deu um 9,8, escapando das críticas da internet pelo menos dessa vez.

Nicolas Prattes

Depois de Faustão zoar um pouco o excesso de flores na roupa de Nicolas Prattes, vimos como foi o ensaio semanal da dupla cheio de trombadas e falta de gingado. Mas foi só tocar “La Guerra de los Callados” de Joe Arroyo que não faltou Nicolas mostrando seu corpinho (e o de sua professora, afinal a apresentação rasgou acidentalmente até a roupa da coitada). Caio Nunes fez observações importantes sobre a dança, mas Sandra foi quem surpreendeu na sinceridade: “quando te vi nos ensaios pensei… ai”. Te entendemos, Sandra.

Mariana Xavier

A atriz confessou que queria muito chegar até esse ritmo, e que agora pode dizer que o negócio é mais complicado que ela esperava. Com passos bem suaves, Mariana Xavier dançou “Nos Desacatamos” de Chiquito Team Band com uma animação ímpar, mas com alguns erros. Até os “isentões” jurados artísticos descontaram aqueles pontinhos por causa dos erros da dança, e Ícaro mandou até a dica para não deixar que o público perceba que rolou um erro. Novamente, a nota da Sandra Annenberg foi abaixo da nota dada pelo júri técnico.

Chocada com as notas da Sandra Annenberg #DançaDosFamosos — l.u.c.a.s (@mlcyruz) November 19, 2017

Lucas Veloso

O favoritinho da edição entrou já sob os aplausos do público, e e alguns gracejos sobre a salsa. No ensaio semanal, Lucas Veloso alternava entre paquerar a professora e fazer piadinha nível ‘Os Trapalhões’. Sua apresentação de “Salsa Y Sabor” de Tito Puente teve muto giro e caretas, sempre bastante aplaudidas pelo público. Ícaro Silva deu um dez, elogiando a semelhança de performance com a do Jim Carrey dançando. Faustão perguntou para Caio Nunes se o dançarino pode usar as caretas para ludibriar os jurados, e ele argumentou que ele sabe dançar. Mas foi pontual ao avisar que o “personagem” que o ator incorpora pode soar exagerado.

Maria Joana

Depois de um ensaio no qual Joaquim Lopes ficou espiando os ensaios, Maria Joana pôde mostrar seus passos em “Oh Mayu” de Ricky Campanelli e levantar a plateia com seus passos certeiros e calientes. Sandra Annenberg surpreendeu dando um 10, e declarou que sentiu como se estivesse em Cuba. “E você, Ícaro, também sentiu cubalançar?“, perguntou Faustão levando seu jurado ao mais puro constrangimento.

Resultado

Após a apuração dos votos, Faustão apresentou no telão as dos jurados junto com as da plateia para definir o ranking dessa semifinal. Dessa forma, Maria Joana ficou em primeiro lugar com 69,6, deixando Lucas Veloso em segundo com 69,4. Seguem na competição Nicolas Prattes, Andriane Galisteu, Cris Vianna e Joaquim Lopes, e infelizmente Mariana Xavier foi eliminada por ter ficado em último lugar com 67,6 pontos.

O ritmo da próxima semana é o passo double e Faustão já mandou o recadinho de que é bom dar uma contida nas caras e bocas. Foi uma indireta para o Lucas Veloso?