‘Dança dos Famosos’ 2019 decide quem se salvou na repescagem

Os amantes da maior competição musical da televisão foram à loucura com a realização da repescagem do ‘Dança dos Famosos‘ no ‘Domingão do Faustão‘. Os seis famosos com a pior nota de cada gênero foram mandados para uma competição especial valendo apenas duas vagas para continuar no reality de ritmo. Ao final do programa ficamos sabendo que Regiane Alves e Junior Cigano retornarão à disputa e enfrentarão os adversários em pé de igualdade, com placar zerado.

Ao contrário das outras etapas, dessa vez não tivemos notas para as performances de lambada. Cada um dos seis famosos executou sua coreografia e foi avaliado pelo juri artístico e técnico. Depois de todas as danças, Faustão perguntou para cada um quais seriam os dois participantes que poderiam voltar ao ‘Dança dos Famosos’, e através dessa votação simples foram decididos os salvos.

A repescagem marcou pelo retorno de participantes que se afastaram de alguma apresentação. Luis Lobianco havia se ausentado durante uma semana por causa de uma lesão, mas o mais impressionante foi Junior Cigano aparecendo após ficar 10 dias no hospital. Cauã Reymond, um dos jurados, não conseguia acreditar na vitalidade do lutador.

Ao final do ‘Domingão do Faustão’, o apresentador Faustão comandou a votação com os jurados. Após Cauã apontar seu voto em Regiane Alves e Junior Cigano, boa parte do júri artístico seguiu seu voto. Os dois conseguiram voltar à competição, inclusive com voto do auditório e do público de casa. “Nunca houve uma votação tão unânime assim”, declarou o apresentador.

A competição de dança retorna na próxima semana e segue direto até a final, a ser realizada em dezembro.