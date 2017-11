Foram decididas as 7 duplas da semifinal do ‘Dança dos Famosos’

Depois de uma semana em que o ‘Domingão do Faustão‘ decidiu esquecer o ‘Dança dos Famosos‘ para colocar mais uma rodada do ‘Ding Dong‘, o quadro de dança mais assistido da televisão aberta voltou para um programa decisivo: as quatro duplas que faltavam se apresentar mostraram suas performances para ver quais seriam as 7 duplas que iriam para a próxima fase, a esperada semifinal.

Para as avaliações, a parte técnica do júri foi mantida para que a nota continuasse com os mesmos critérios do programa anterior, ou seja, lá estavam Ana Botafogo e J.C. Violla sentados na bancada prontos para o julgamento. Já o júri artístico foi substituído e dessa vez estavam Débora Nascimento, Letícia Birkheuer e Rainer Cadete para analisar o desempenho dos casais no foxtrote. Vamos conferir cada uma das apresentações e o resultado final:

Nicolas Prates

“Depois do beijo que a gente deu, não tem mais pra onde ir”, afirmou a professora de Nicolas Prates durante os ensaios da semana (lembrando que o jovem ator virou polêmica ao usar beijo como forma de chamar a atenção). Sem a possibilidade de usar o artifício para chocar, Nicolas se apresentou apenas com seu gingado e charme ao som de “My Kinda Girl”, de Ricky Valance, e facilmente arrancou suspiros da plateia. Ele foi muito bem recebido pelo júri artístico, que se derreteu pela apresentação do garoto, e pelo júri técnico. Sucesso.

Cris Vianna

Salva na repescagem, Cris Vianna não teve muito tempo para relaxar pois muito trabalho precisava ser feito para arrasar no foxtrote. “O que eu gostei é que para mulher grande é maravilhoso”, declarou a atriz provavelmente alfinetando a jurada que criticou sua altura bem no começo da competição. Sua música foi “I Could Write a Book”, de Harry Connick Jr, e a mulher mandou bem – o público até aplaudiu de pé! Rainer Cadete lembrou que Cris Vianna foi jurada quando ele esteve na ‘Dança dos Famosos’ e retribuiu o 10 que ganhou naquele ano. Já o júri técnico acabou criticando um pouco a tentativa de sapateado. Não se pode ganhar todas, né?

Joaquim Lopes

Joaquim Lopes contou ao Faustão que essa mudança de ritmos é quase como se eles fossem de um planeta para o outro. Ao som de “Ain’t that a kick in the head?”, de Dean Martin, Joaquim Lopes precisou mostrar que não é um viajante espacial e que está nessa competição para ir até as cabeças. E, olha… foi uma apresentação de tirar o fôlego e cheio de translações (Faustão até colocou um merchandising no meio pra Joaquim se recompor). Resultado? O júri se encantou completamente.

Maria Joana

E a última competidora do grupo foi Maria Joana, que nos ensaios da semana teve uma leve vontade de socar seu professor de dança. Para fechar as danças com chave de ouro, ela se apresentou com “The Way you look tonight”, de Frank Sinatra, e levantou a plateia. “Pisa menos, mulher”, gritou Rainer Cadete durante sua avaliação. “Achei a sequência do sapateado muito bonita”, elogiou J.C. Violla, bem animado com o número apresentado por Maria Joana. A atriz foi tão bem que levou 10 de todos os jurados – artísticos e técnicos!

Resultado Final

Depois de gerar muita expectativa, Faustão divulgou as notas de cada uma das duplas e liberou o ranking. Para a semifinal iriam as sete melhores ranqueadas. O pódio ficou da seguinte forma:

1º Lucas Veloso

2º Maria Joana

3º Joaquim Lopes

4º Adriane Galisteu

5º Mariana Xavier

6º Nicolas Prates

7º Cris Vianna e Rafael Zulu

9º Isabella Santoni

Como deu para ver, Cris Vianna e Rafael Zulu ficaram empatados em sétimo lugar, então o critério para desempate foi a nota dada pelo público. Assim, com apenas 0,1 de vantagem, quem foi para a semifinal foi Cris Vianna. O programa volta na próxima semana e o ritmo será a salsa. Não percam!