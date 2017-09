Teve até beijo ‘técnico’ no baile funk do ‘Dança dos Famosos’

Na semana passada, Faustão queria saber se o homem também conseguiria dançar funk. Nego do Borel, o jurado naquela ocasião, se levantou e fez um invejável quadradinho para responder ao apresentador. Agora, chegou a vez de ver se as celebridades do ‘Dança dos Famosos‘ conseguiram repetir esse desempenho do funkeiro.

Como não basta apenas colocar a votação das apresentações na mão do público, um grupo de famosos composto por Luiza Possi, Suzana Pires e Ancelmo Gois foi escolhido para dar notas empolgadas. Já o júri técnico foi formado por Ariele Macedo (coreógrafa da Anitta) e Fly. Os especialistas estavam lá pra uma visão mais apurada das coisas. Vamos acompanhar as apresentações uma a uma?

Nicolas Prattes

Durante os ensaios a professora chamou a atenção de Nicolas Prattes por ele dançar com mão de tiranossauro rex (juro!), mas por sorte ele não fez esse tique com a mãozinha ao dançar “Quebra-Swinga”, do Dream Team do Passinho. Muito pelo contrário, Nicolas provavelmente bateu o recorde mundial de sarradas em uma única coreografia nesse quadro! “Sua mão de dinossauro foi embora, você arrasou na sua mão!” destacou Luiza Possi antes lhe dar um 10. “Tirou onda na sensualidade”, julgou Fly, acrescentando que ele ainda tem muito o que melhorar.

Rafael Zulu

O ensaio de Rafael Zulu contou com participação especial dos companheiros do ‘Dança’ e até um vídeo do Neymar por causa do aniversário dele. Com uma coreografia bem colada à sua professora, Zulu mostrou requebrado ao som de “Soltinha”, de MC Bola, e ainda arrancou gritos da plateia quando gratuitamente levantou a camiseta e exibiu os “gominhos” bem definidos. “O Brasil inteiro te agradece por essa tarde, Zulu”, disparou Suzana Pires ainda lembrando o abdômen trincado do ator. “Esse quadril, hein, cara. Tá show!”, julgou o jornalista Ancelmo Gois.

Joaquim Lopes

A professora garantiu para Faustão que Joaquim Lopes tem o quadril solto, mas o que vimos durante o ensaio foi que o apresentador do ‘Video Show‘ sofreu um pouco para entrar no ritmo do passinho de “Pimenta”, de Valesca Popozuda. “Eu não esperava ver você dançando funk assim tão bem”, confessou Suzana Pires antes de fazer duras críticas (mas deu 9,9).

Lucas Veloso

Bem no dia da estreia na Globo de ‘Os Trapalhões’, programa no qual interpreta o Didico, Lucas Veloso fez sua segunda aparição dominical no mesmo dia disposto a fazer check-in no chão. O humorista é considerado uma das maiores promessas do quadro e fez bonito (com menos estripulias que as coreografias anteriores) dançando “Chefe é chefe né pai”, de Dennis DJ. Mas a plateia se empolgou mesmo foi quando a dança acabou e Lucas fechou a coreografia dando um senhor beijo na boca de sua professora.

Raul Gazolla

Participantes mais velhos também sarram! Raul Gazolla até brincou durante os ensaios fingindo estar indisposto, mas quando se apresentou ao som de “Convocação”, do MC Koringa, ele arrasou muito. Luiza Possi se empolgou principalmente lembrando a idade do ator comparado aos outros competidores. Rolou uma chuva de dez por parte dos jurados artísticos, além de notas altas pelos especialistas em dança.

Thiago Pereira

O nadador Thiago Pereira mostrou bastante dificuldade em rebolar em seu ensaio semanal, e durante a apresentação com “Cheguei”, de Ludmilla, ele até mandou bem quando não precisou mexer o bumbum… Mas tivemos tudo o que um bom funk precisa: sarrada, passinho e muita sensualidade. “Cara, você nadou de braçada no funk!”, apontou Ancelmo com um trocadilho relacionado à modalidade esportiva de Thiago. Já Fly deu um 10 pelo esforço do nadador em treinar o rebolado durante a semana.

Após a consolidação dos votos, Lucas Veloso se sagrou como o líder na pontuação com 29,8, seguido por Joaquim Lopes em segundo (29,4), Rafael Zulu em terceiro (29,3), Nicolas Prattes em quarto (29,2), Raul Gazolla em quinto (29,1) e, na lanterninha, Thiago Pereira com 28,8. A competição continua na próxima semana com as mulheres se apresentando no ritmo do rock.