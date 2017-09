Dança dos Famosos: 3 mulheres lideram a competição em dia de funk

Após um ‘Ding Dong’ especial com grandes cantoras como Ângela Maria e Roberta Miranda, o ‘Dança dos Famosos‘ teve um ritmo bem popular dessa vez com as mulheres indo até o chão no funk.

Para o julgamento desse gênero tão agitado e cheio de sensualidade, Faustão contou com a presença de Dan Stulbach, Fernanda Souza e Nego do Borel como jurados artísticos. Como só a animação dos famosos e suas notas sempre altas não bastam para se analisar uma dança, Carol Nakamura e Octávio Nassur ocuparam as cadeiras do júri técnico.

Uma dúvida que pairava no ar era a respeito da participação da Baby do Brasil, e Faustão pediu logo no começo da competição para que sua produção exibisse um VT com uma declaração dela. A roqueira famosa por ter sido barrada na DisneyWorld explicou que seu médico ainda não liberou sua participação, então ela acredita que estará de volta apenas na repescagem.

Depois desse desfalque de Baby do Brasil, vamos ver como foram as apresentações de cada uma das mulheres no programa deste domingo (10):

Isabella Santoni

A jovem atriz abriu os trabalhos da ‘Dança dos Famosos’ com muito brilho e exibindo remelexo num quadradinho ao som de “Só Zueira” de MC Leozinho. “Brilhou, iluminou, adorei”, resumiu Dan Stulbach sobre a apresentação. Já Fernandinha Souza foi além e elogiou Isabella Santoni por ter sido sensual e recatada ao mesmo tempo. O júri técnico também aplaudiu a apresentação, embora Carol Nakamura tenha apontado que a coreografia foi simples demais.

Adriane Galisteu

“Rola um quadradinho?” perguntou o professor de Adriane Galisteu durante os ensaios semanais, mas a loira respondeu que conseguia só metade (“um doizinho”, brincou Faustão). Quando “Eu tô Tranquilão” do MC Sapão tocou no palco, Adriane Galisteu pôde mostrar tudo o que praticou essa semana, inclusive indo ao chão várias vezes. Octávio Nassur elogiou a habilidade cênica da competidora, que compensou alguns probleminhas.

Mariana Xavier

Provando que funk é para todos, Mariana Xavier rodou muito e mostrou ritmo com o clássico “Tá Dominado” dos SD Boys (e participação da plateia do Faustão dando o famoso grito da galera). Dan Stulbach e Fernandinha Souza elogiaram Mariana e tentaram fazer piada relembrando a vez na qual Carolina Kasting deu uma nota baixa para a competidora depois de enumerar diversas qualidades.

Maria Joana

A maior dificuldade da atriz essa semana foi segurar o riso ao descobrir que seu professor ri roncando. Tirando isso, Maria Joana simplesmente arrasou requebrando sob os acordes de “Tamborzão tá Rolando” de MC Koringa, envolvida numa dança na qual simulava seduzir seu professor. “Como é que você tem coragem de fazer isso?” se impressionou Fernanda Souza, dando dez para Maria. Faustão ficou meio surpreso com a declaração de Fernandinha, afinal ela foi a vencedora do Dança dos Famosos 2010, e perguntou se ela não precisou dançar funk em sua edição. Ligeira, a ex-vencedora respondeu “eu não sei como ganhei aquilo”.

Cris Vianna

Cris ficou animadíssima quando descobriu que sua música seria “Glamurosa” do MC Marcinho, e já se dedicou na coreografia com seu professor nos ensaios. Na hora de ser julgada, Nego do Borel e Fernanda Souza estavam um pouco perdidos em seus argumentos (não entendemos até agora), mas deram ótimas notas. O júri técnico já foi bem mais exigente e criticou alguns erros (mas ainda com ótimas notas).

No ranking final, três mulheres ficaram empatadas em primeiro lugar: Isabella Santoni, Maria Joana e Mariana Xavier. O quarto lugar ficou com Adriane Galisteu e Cris Vianna veio logo abaixo em quinto. O último lugar está com Baby do Brasil, que não se apresentou pelos já citados problemas médicos. Semana que vem será a apresentação dos homens no funk e vamos ver se a disputa continuará acirrada!