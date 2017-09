Atriz ousa no ‘Dança dos Famosos’ e sobe na mesa dos jurados

A competição de dança que mobiliza o Brasil está de volta (desculpa aê, “Dancing Brasil”)! Na noite deste domingo (24), Faustão e a sua equipe exibiram mais uma rodada de “Dança dos Famosos“, dessa vez, com as mulheres quebrando tudo com clássicos do rock. Quer dizer, nem todas… Logo no começo do quadro, o apresentador falou sobre a condição delicada de Baby do Brasil, afastada da atração desde a segunda semana. Aparentemente, seus problemas de saúde a impedem de dançar, mas, se tudo der certo, vai rolar Baby na repescagem.

Com tudo esclarecido, Faustão apresentou ao público os jurados que cuidariam das análises das famosas. No lado artístico do júri, estavam Regina Duarte, Caio Ribeiro e Monique Alfradique, enquanto Inês Bogéa e Renato Vieira ocupavam as cadeiras do júri técnico. Confira, uma a uma, as apresentações da noite:

Mariana Xavier

Com vestido estampado e acompanhada de seu professor fantasiado de hipster, Mariana Xavier revelou que teve dificuldade com os passos durante os ensaios. Mas foi só começar a tocar “Rip it up”, do Elvis, que ela dançou suave como o vento, rodopiando e sorrindo. Regina Duarte adorou e deu um dez (logo depois de relembrar os tempos de estudante com seu amigo de escola, Faustão). O júri técnico também se empolgou nas notas altas.

Cris Vianna

“Essa semana vai ser prova de fogo”, declarou Cris Vianna antes de cair um monte nos ensaios da semana. A atriz contou que esse ritmo foi bem mais difícil, porque dava para dar uma improvisada quando se esquecia da coreografia no funk, mas o rock não permitia isso. Durante “Rock Around the Clock”, de Bill Haley, a atriz deu uma tropeçada e cometeu um erro visível, mas conseguiu se recuperar logo. “Ela segurou no carão”, elogiou Monique Alfradique, dando um 9,9. “Ela se saiu muito bem, usou o lado de atriz”, julgou Renato Vieira ao dar também uma nota elevada.

Maria Joana

A atriz se apresentou com “Shake Rattle and Roll”, de Carl Perkins. Com uma dança bem simples, para evitar muitas estripulias e erros (alô, Cris Vianna!) , ela ousou ao explorar o espaço além do palco: durante a coreografia, deu um beijo em Regina Duarte e encerrou sua dança em cima da mesa dos jurados. A bff escolar do Faustão adorou a coragem de Maria Joana e deu um grande dez, assim como todos os jurados técnicos. Pisa menos, Maria Joana (literalmente, já que nem no chão ela estava)!

Isabella Santoni

Isabella Santoni teve a ajuda de dois professores durante a semana: do professor Diego Maia e de sua avó, que invadiu a área de treino para ensinar como se dançava na época do rock. Ao som de “Rock this Town”, de Stray Cats, Isabella usou e abusou do comprimento do vestido para rodar e mexer bastante. Mas a emoção mesmo veio ao final da elogiada apresentação, porque Isabella dedicou as boas notas à avó, que havia acabado de comemorar aniversário. Haja coração!

Adriane Galisteu

A loira está empenhada em conseguir um dez, tanto que ela até pediu para seu professor colocar um beijo na coreografia (ela alegou que todos que beijaram levaram dez). Adriane Galisteu se apresentou com a agitada “Long Tall Sally”, de Little Richard, e se jogou nas rodopiadas, levantadas e tudo mais que podia para conquistar os jurados. “Nem consegui anotar nada”, disse Regina Duarte, totalmente hipnotizada pela força da dança de Galisteu, que conseguiu deixar sem palavras até o júri técnico.

As performances excepcionais de Maria Joana e Isabella Santoni renderam uma disputa boa, pois as duas ficaram empatadas em primeiro lugar, com 39,3 pontos. Mariana Xavier chegou em terceiro lugar (39,2), Adriane Galisteu em quarto (38,6) e Cris Vianna em quinto (38). Com apenas 9,2 pontos, Baby do Brasil está láááá atrás na competição e deve tentar uma vaga na repescagem. Na próxima semana, é a vez dos homens se apresentarem no rock.