‘Dança dos Famosos’ teve nada menos que uma eliminação tripla

Em toda nossa vida de reality show estamos acostumados a eliminações únicas a cada programa, no máximo duas pessoas saindo, certo? Pois então, nesse domingo (18) o Faustão levou esse número para um novo patamar, tirando do ‘Dança dos Famosos‘ TRÊS duplas diferentes! Acredite, não se trata de um caso de crueldade, e sim apenas uma falta de planejamento. Calma que a gente explica!

Faustão é uma pessoa que faz as coisas muito no improviso, e demonstrou esse seu lado durante a repescagem. Apenas duas duplas deveriam voltar para a competição, porém o animador de platéia se viu diante de um empate numérico nas notas de duas duplas. Em vez de arranjar algum critério para desempate, Fausto Silva (provavelmente com pressa para entregar o horário para o ‘Fantástico’) decidiu levar uma pessoa a mais voltar à competição. E ainda foi afrontoso ao alertar sua produção que era pra arranjar alguma forma de enfiar toda essa gente no programa seguinte!

Dito e feito, divididos em dois grupos, os famosos passaram por mais uma etapa do ‘Dança dos Famosos’ no ritmo da salsa valendo uma vaga na etapa decisiva do quadro, e esse pessoal que fez “excesso” voltaria para casa. Tudo seria feito através das notas, as três piores notas seriam dispensadas do quadro.

As apresentações do dia trouxeram uma surpresa muito inesperada: Danton Mello, um dos dançarinos do dia, fez uma apresentação tão impecável que levou apenas notas 10, tanto do júri artístico (sempre bem bonzinho) quanto do técnico (sempre mais criterioso). As demais apresentações também foram fenomenais, como as de Bia Arantes e Mariana Ferrão, tornando a competição ainda mais disputada. Ao final, os três destaques do dia já citados, além de Léo Jaime, Dani Calabresa e Erika Januza conseguiram uma vaguinha na próxima (e decisiva) etapa.

Dessa forma,o trio eliminado foi Pâmela Tomé, Sérgio Malheiros e Nando Rodrigues. A partir do próximo domingo começa a reta final do reality, com previsão de término para o dia 16 de dezembro.