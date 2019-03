Dani Suzuki lamenta não ter vacinado seus cachorros, agora doentes

View this post on Instagram

Infelizmente tivemos o diagnóstico de que meus três cachorros estão com a DIROFILARIOSE. Essa doença horrível que é transmitida através do mosquito, dá vermes no coração e mata. Um tratamento chatíssimo, caro e que demora de 6 meses a 1 ano para tratar. Deixei a vacina passar porque achei que não aconteceria com a gente. Estamos cuidando agora, mas peço que olhem pelos seus bichinhos antes que seja tarde. Demoram meses pra aparecer qualquer sintoma então leve seu bichinho no veterinário mesmo que ele aparente bem…Eles fazem tanto por nós, são nossa família e precisam de ajuda para serem cuidados. ❤️kauai ficou horas comigo no veterinário, chateado e muito cuidadoso com cada um. Hoje me arrependo profundamente de não ter dado importância a essa doença que está latente principalmente no estado do Rio de Janeiro. 😔 #dirofilariose