Controladora, relaxada e justa. É assim que Dani Suzuki se define como mãe. O pequeno Kauai, 3 anos, mostra cada vez mais semelhanças com ela. “Ele é muito espontâneo e criativo nas brincadeiras. E bem bagunceiro. Fui uma criança bagunceira também. De repente, ele faz algo que a gente não espera”, conta a atriz. Dani, que está no ar como a vilã Roberta, de Malhação, se diz transformada pela maternidade. “Desde o momento em que a gente entende como é difícil educar um ser humano, começa a compreender melhor os seus pais e as outras pessoas. Isso mudou totalmente minha forma de pensar. Sou encantada pelo meu filho. Vejo o Kauai como uma extensão de mim”, afirma.

Kauai é fruto do casamento da atriz com Fábio Novaes, que acabou em 2013 – dois anos após oficializarem a união. Eles mantêm uma boa relação e fazem programas a três com o garoto. Desde o fim do ano passado, quando terminou seu namoro com o modelo e lutador de jiu-jítsu Saulo Melo, Dani está solteira – e garante que se sente muito bem sozinha. Nem por isso, tem o coração fechado, mas avisa: “Não quero alguém que me complete. Quero uma pessoa completa.”