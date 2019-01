Enquanto os brothers vivem suas vidinhas não-tão-normais-assim dentro da casa do BBB19, seus parentes e amigos do lado de fora andam lidando com vários problemas relacionados aos participantes do reality, afinal é a imagem dos brothers que estão em jogo. Por isso, algumas pessoas andam passando por contratempos nas redes sociais.

Nessa última segunda-feira (28), o brother Danrley teve sua conta no Twitter e Instagram hackeadas. Enquanto a primeira não teve qualquer problema, o perfil de fotos do participante perdeu seus 500 mil seguidores. Isso mesmo, MEIO MILHÃO.

“Nossa conta caiu!! Mas estamos tomando todas as providências para recuperá-la. Peço divulguem o nosso Instagram novamente“, avisou o novo perfil do brother, que usa uma nova arroba. Atualmente o perfil tem 30 mil seguidores.

Felizmente tudo foi acertado. Nessa tarde de terça-feira (29) o perfil publicou um stories avisando que recuperaram a antiga conta do brother. Nos comentários, as pessoas pedem para que eles solicitem verificação do Instagram, algo que evitaria problemas futuros. A assessoria do brother também nos confirmou que recuperaram a conta.

Essa não é a primeira vez que Danrley tem problemas em seu instagram. No dia da revelação dos brothers, aconteceu um problema em sua conta e logo correram para fazer uma nova arroba, com um “_” na frente. No meio da bagunça, muita gente criou perfis semelhantes para ludibriar os usuários na rede social.