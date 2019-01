Estamos na terceira semana de BBB19 e já é seguro falar que Danrley é um dos favoritos ao prêmio, pelo menos se levarmos em conta o carinho que ele tem na internet. Com sua personalidade simples, brincalhona e uma bela história de superação, o vendedor de picolés arrebatou parte do Brasil e já tem incomodado seus colegas de confinamento. Só nas últimas horas, pelo menos três pessoas criticaram Danrley em momentos de pura fofoca.

A primeira a embarcar na “Malhação de Judas” foi Carolina. Em uma conversa sobre jogo com Diego, a história de como Danrley saiu do morro para entrar na UFRJ foi elogiada, mas eles dizem que ele precisa se mostrar mais no jogo. “Não adianta falar que a história de fulano é emocionante”, afirmou Carol Peixinho.

Foi parecido com a conversa que Tereza teve com o emparedado Gustavo. A mulher com adereço de flor reclamou que Danrley se vitimiza muito. “Se vitimizar não é legal”, concordou o vaidoso oftalmologista.

Por fim, até mesmo a líder Hana reclamou um pouco do brother. Segundo ela, a casa se dividiu, mas Danrley não está em nenhum dos dois lados. Após expor essa ideia, Hariany explicou que ninguém tem coragem de votar no brother, assim como ninguém ousaria votar em Elana (outra participante que tem origem humilde).

Por que tanta gente está falando de Danrley? A presença dele está incomodando no jogo?