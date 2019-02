A prova do líder realizada essa semana no BBB19 chegou ao final. Foram treze horas com os brothers montados em garrafas gigantes de refrigerante, à mercê da fome, do frio e de outro colegas de confinamento desafinando em músicas brasileiras e internacionais. Com a desistência de Diego (e consequentemente levando seu parceiro Maycon à derrota), a vitória caiu nas mãos de Danrley e Elana.

Após sua saída, Diego explicou que abandonou a prova por estar com uma vontade muito grande de ir ao banheiro. Como acontece em todas as provas de resistência, os brothers precisavam ficar lá no desafio sem poder fazer qualquer tipo de intervalinho. Ou seja, as necessidades fisiológicas de Diego impediram a dupla de faturar a liderança da semana.

Conforme Tiago Leifert já havia comunicado, a liderança dessa semana será dupla. Durante o programa a ser exibido hoje à noite acontecerá a coroação oficial da dupla de vencedores, e eles precisarão escolher quem fica com imunidade e quem leva 10 mil reais pra casa. No próximo domingo, eles também não sabem que precisarão indicar duas pessoas ao paredão em vez de uma só.

A prova foi marcada por muita polêmica na internet. Muitas pessoas nas redes sociais apontaram que Diego e Maycon trapacearam em vários momentos, principalmente quando pareciam ter cochilado em cima da garrafa gigante.