Esse BBB19 pode não estar um estouro de audiência, mas muita gente se mobilizou nesse paredão, realizado nessa noite de terça-feira (19). Possivelmente por causa dos brothers polêmicos que estavam na berlinda, o público brasileiro se motivou a defender seu favorito em uma votação bem expressiva, com mais de 150 milhões de votos. Para se ter uma ideia, esse resultado só ficou abaixo do paredão final do BBB17, que garantiu a vitória de Emilly.

Infelizmente a quantidade de votos não representa uma temporada boa, pois o BBB19 continuou no marasmo. Sem nada de muito relevante acontecendo na casa, até o visitante Alberto que veio da Itália ganhou seu próprio VT mostrando coisas não-tão-interessantes-assim. Após diversos desses pequenos vídeos, Tiago Leifert voltou à casa com o comunicado de quem seria eliminado.

O apresentador começou falando que o reality vicia, não só o público como também os ex-participantes. Após listar várias coisas que rolam durante a trajetória, Leifert aconselhou todo mundo para que evitem ir ao paredão e relembrou como alguns dos brothers não se deram bem no começo, mas hoje estão próximos. E, depois do discurso, o anúncio: Danrley foi eliminado com 61% dos votos.

Rolou muito choro e uns olhares meio chocados dos colegas de confinamento. Já do lado de fora, o morador da Rocinha se emocionou muito ao rever família e a namorada (com quem deu um beijão em rede nacional). Ao saber que participou do segundo maior paredão da história do BBB, o ex-brother soltou um “caraca” de comemoração.

Agora Danrley segue para os afazeres dos eliminados: uma maratona de entrevistas. Vamos acompanhar!