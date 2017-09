Nesta quinta-feira (28), David Beckham derreteu o coração de seus seguidores com com vídeos em que ensina a filha caçula, Harper, a jogar futebol. A menina já tem seis anos e é a única menina do clã Beckham. Os outros filhos de David e Victoria são Brooklyn, de 18 anos, Romeo, de 15, e Cruz, de 12.

Segundo David, essa foi a primeira aula da pequena, mas ela não fez feio nos chutes. E que tal esse fardamento com meias longas e tudo? Lindinha demais!

Someone’s ready for her first football lesson ❤️ ⚽️ A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Sep 28, 2017 at 12:46pm PDT