De botina e vestidinho, Fátima Bernardes curte festa julina com Túlio

Festeira, Fátima Bernardes reuniu a equipe do programa “Encontro” para uma festa julina animada. Além dos colegas de trabalho, estava lá, claro, o namorado Túlio Gadêlha, Os dois escolheram looks típicos para a festança: ele de bota, camisa xadrez e chapéu de palha; ela, com um vestidinho charmoso bem acinturado e botina nos pés, além de maria-chiquinhas nos cabelos.

Na legenda da foto, Fátima dá as boas vindas para o namorado pernambucano às tradições de São João do sudeste, já que há muita diferença entre os nomes das comidas. “Aqui também tem muito forró e comida boa! O munguzá é canjica. A canjica é curau. O cuscuz é doce. Mas diversão também é garantida”.

A farra parece ter sido boa, e não faltou nem o padre!