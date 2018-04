Toda hora que se fala sobre prêmios do ‘BBB18‘ ouvimos “milhão e meio” pra cá e “milhão e meio” pra lá, mas todo mundo se esquece que o reality da Globo é praticamente uma Oprah distribuindo prêmios.

–

Tudo bem, não é pra tanto, mas o ‘BBB18’ ofereceu vários prêmios legais aos confinados no decorrer da temporada, indo desde polpudas quantias de dinheiro até mesmo alguns pequenos brindes, mimos e alguns vales de mil reais. Vamos relembrar o que foi oferecido nessa temporada?

Prêmios em Dinheiro

Além do prêmio de um milhão e meio de reais, o segundo e o terceiro lugar também levam um dinheirinho para casa (respectivamente 150 mil reais e 50 mil reais), o suficiente para um bom pé de meia. Quantias menores de dinheiro também foram sorteadas entre os brothers em diferentes ocasiões: em algumas provas de resistência no começo do ‘BBB18’ havia um recipiente com várias garrafas, cada uma com um “prêmio” (alguns desses prêmios emparedavam a pessoa automaticamente, por isso as aspas). Em outras havia vales de mil reaizinhos, quantia que Kaysar lembrou que era um salário dele como garçom.

Em outra etapa do programa, durante provas compartilhadas, o Grande Irmão distribuiu prêmios de 10 mil reais para quem deixasse o outro ficar com a imunidade. Dependendo de até onde o participante se via chegando na casa, é um prêmio muito bom, não?

–

Carros

A empresa automobilística que patrocina o ‘BBB18’ disponibilizou quatro carros novinhos para os brothers em situações diferentes. O primeiro foi dado após a terceira mais longa prova de resistência do reality, aquela na qual eles precisavam colocar e tirar bagagens de um veículo no tempo determinado. Quem levou o prêmio dessa vez foi Kaysar.

Outros dois carros foram dados para o sírio e para Ana Clara, que ficaram 43 horas numa prova de resistência (o recorde absoluto de todas as temporadas). O prêmio era para ser apenas um carro, mas como a Globo se viu obrigada a encerrar a prova diante o estado trágico de saúde dos competidores, o patrocinador cedeu mais um automóvel.

Por fim, o vencedor do reality leva mais um carro. Ou seja, se Kaysar ganhar ele terá uma frota com três carros que custam uma média de 54 mil reais cada.

–

Mimos da produção

Nem sempre os prêmios eram coisas que eles poderiam usar do lado de fora da casa, alguns eram pequenos mimos que a emissora mandava para os brothers. Assim eles ganharam calçados de uma marca patrocinadora, óculos de uma óptica e até mesmo chicletes de uma marca (mas que podiam ser consumidos apenas no lado de fora da casa). E, pra terminar, as mulheres ganharam um prêmio a mais: em duas ocasiões na temporada elas ganharam um dia de massagem e tratamento capilar para se sentirem ainda mais poderosas.