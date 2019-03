De contrato renovado, Sabrina Sato planeja novo programa na Record

View this post on Instagram

Gente… vocês sabem que desde muito pequena, já sabia o que queria fazer. Nunca escondi nada nem dos meus pais e nem de vocês. Por mais distante e difícil que parecessem os meus sonhos, eu nunca desisti… mesmo ouvindo muitos nãos, por ser caipira, ter sotaque, ser japonesa… Os nãos eu não escutava, pq a minha vontade de crescer sempre gritou mais alto dentro de mim. Fui uma adolescente que namorei pouco, sai pouco, pq fazia muitos cursos pra poder correr atrás dos meus sonhos e consegui. Eu realizei o meu grande sonho de criança de ser apresentadora. Mas antes disso fiz comerciais de TV, tenho orgulho de dizer que fui bailarina do Faustão (mesmo sendo atrapalhada), participei do BBB3 onde me diverti muito e quebrei 18 microfones, fui Repórter cobaia e apresentadora do Pânico por dez anos. Recebi muitos rótulos, mas também nunca me importei… achava graça até pq não me via assim. Tenho muito orgulho de cada lugar que passei e aprendi com cada pessoa que cruzou meu caminho. Desde 2014 comandei o Programa da Sabrina junto com minha equipe da Record TV, que se tornou uma família. Nesses quase cinco anos, todos os sábados colocamos um programa no ar feito com muito amor, com muitos convidados nacionais e internacionais e fiz questão de ir para as ruas mostrar que o público é o verdadeiro protagonista da nossa história. Nesses mais de 18 anos de TV, já passei por momentos bons, ruins, algumas derrotas e muitas vitórias com vocês sempre me acompanhando e o melhor, torcendo por mim. Em 29/11/2018 realizei o maior sonho da minha vida e me tornei mãe e vcs também acompanharam de perto pois a minha vida sempre se misturou com o meu trabalho, eu amo dividir minha felicidade com vocês. Desde que minha filha nasceu eu ganhei ainda mais força , mais coragem, maturidade… tudo mudou aqui dentro e não consigo ignorar minhas inquietações internas e o que maternidade me trouxe. E pra melhorar ainda mais o meu ano, que começou cheio de novidade, a minha casa Record TV, onde renovei meu contrato por mais 3 anos, me deu a oportunidade de fazer algo novo, nesse momento lindo da minha vida. (Continua nos comentários)