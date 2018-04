Depois da entrada de dois pares de gêmeos na edição passada, todo mundo estava bem curioso para saber qual seria a novidade desse ‘BBB18‘. A revelação veio bem na estreia da atual temporada: a Globo havia confinado na casa mais vigiada do Brasil uma família inteira, composta pelo pai Ayrton (que já havia tentado entrar na casa nas últimas 15 temporadas), a esposa Eva, o sobrinho Jorge e a filha Ana Clara. Da mesma forma que Emilly e Manoel no ano anterior, os quatro passaram por votação popular para ver quem ficaria na casa, e assim foram escolhidos o pai e a filha. E não é que essa duplinha conseguiu chegar até a reta final do reality?

Foi uma experiência totalmente diferente acompanharmos uma família em um reality show. Normalmente são confinados pessoas anônimas que não se conhecem, mas dessa vez estavam lá na casa pessoas que já tinham um histórico de convivência, passado e manias próprias. Pudemos acompanhar momentos únicos na história desse reality, como o climão do café da manhã em que Jorginho havia contado para Eva sobre o beijo de Ana Clara com Breno, ou então todas as vezes que Ayrton brigou com a filha porque ela não queria acordar para fazer as obrigações. As situações foram tão irreais que teve até quem acreditasse na casa que eles eram atores contratados!

Mas colocar uma família dentro do programa rendeu uma pequena polêmica que a Globo precisou apagar rapidamente. Ayrton é muito próximo de sua filha Ana Clara, e acaba expressando isso de forma carinhosa através de beijos e abraços. Graças a imagens tiradas de contexto, a relação familiar deles foi comparada com “incesto” pelo tribunal da internet. A movimentação contra os participantes foi tão grande que a Globo precisou interferir na própria casa: Tiago Leifert entrou para uma conversa privada com a família Lima, para perguntar a respeito desse tipo de aproximação. Os brothers pegaram o recado e minimizaram esse tipo de demonstração de afeto. Quando Eva e Jorginho foram eliminados, eles tiveram a chance de explicar essa polêmica.

Ayrton e Ana Clara são pessoas diferentes, mas estão dentro do ‘BBB18’ como um participante só: eles funcionam no jogo como uma entidade, a “família Lima”, e podem dar apenas um voto. Se um for indicado, o outro também vai ao paredão. Para as provas, rolou um revezamento semanal: numa semana Ayrton participa do desafio, no outro é Ana Clara. Essas “regalias” acabaram incomodando alguns brothers da casa. Na última formação de paredão, Paula justificou seu voto na família Lima com esse “revezamento”, afinal ela precisava fazer todas as provas enquanto Ayrton e Ana Clara alternavam, dando tempo para o outro descansar.

Mesmo com o início negativo por parte do público, a família Lima conseguiu reverter a primeira impressão (basicamente foi só a Ana Clara que fez isso, pois o lado jogador de Ayrton começou a aparecer só nessa reta final) e atualmente segue como forte candidata à vitória do reality. Podemos até falar que Ana Clara é uma das participantes mais autênticas que já colocaram o pé na casa, se comprometendo integralmente ao jogo e às diversões. Não teve um momento que Ana Clara não viveu aquilo intensamente. Seu jogo de cintura, senso de justiça e capacidade argumentativa garantiu a ela superioridade em discussões.

Ana Clara também ofereceu material para muitos memes divertidos. A sister não demonstrou aqueeele hábito de se banhar com muita frequência, e as pessoas na internet começaram a reparar quantas vezes ela se lavava. Num dia, espalharam uma montagem na internet com um suposto pedido da produção do ‘BBB18’ solicitando que a sister fosse para o chuveiro, e o negócio viralizou de uma forma que Tiago Leifert precisou desmentir isso no programa.

O sucesso de Ana Clara ultrapassou os muros do Projac, as fronteiras do Brasil e chegou até mesmo aos EUA, com a atriz Raven-Symoné compartilhando memes que comparam a amizade da sister e Gleici com o famoso seriado ‘As Visões de Raven‘.

Mesmo com o favoritismo da temporada estando dividido entre Kaysar e Gleici, será que a família Lima (e principalmente Ana Clara) tem chances para levar o milhão e meio para casa? Aí só vendo mesmo. E votando muito.