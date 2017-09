Débora Falabella revela ter sofrido de depressão: “foi foda”

O “Bipolar Show”, programa de entrevistas comandado pelo ator Michel Melamed no Canal Brasil, é muito louco. Você nunca sabe quando o convidado está falando sério ou quando está zoando. O ritmo frenético da edição e as perguntas nem um pouco ortodoxas feitas pelo apresentador também colaboram com a impressão. Mas, talvez, toda essa estranheza seja o combustível perfeito para que personalidades como Débora Falabella acabem revelando detalhes da vida íntima.

Convidada do segundo episódio da terceira temporada do talk show, a atriz contou já ter sofrido de depressão, uma revelação importante por colocar luz numa doença pouco comentada e que atinge 5,8% da população brasileira. “Depressão é foda. Eu tive um princípio e foi foda, não é uma coisa fácil de lidar. É um negócio que você não sabe de onde vem”, contou.

De acordo com ela, que procurou um tratamento adequado, a luz no fim do túnel mesmo foi ter começado a fazer terapia: “Foi o que me ajudou mais, mais do que remédio, mais do que qualquer coisa… Mas é horrível, é a angústia de você não conseguir entender de onde está vindo. Sempre parece que vem uma tristeza de onde você não sabe. E é horrível, e vai te deixando mais ansioso porque você vai perdendo sua vida e não consegue sair disso”.

Depressão

A depressão é muito mais do que tristeza, ansiedade e angústia, sentimentos normais na vida de todos nós. A depressão é desequilíbrio químico no cérebro e precisa, sim, de acompanhamento médico.

Mais de 322 milhões de pessoas são afetadas por essa doença no mundo e o Brasil é campeão de casos na América Latina. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é importantíssimo falar sobre esse assunto para que ele deixar de ser um tabu, para que as pessoas não tenham medo ou vergonha de falar e busquem o tratamento adequado.

Quando celebridades como Débora Falabella se abrem e compartilham as experiências deles com doenças mentais, eles ajudando a tirar o estigma da depressão e dizendo para centenas de pessoas que não “tudo bem, você sofre de depressão e precisa procurar ajuda”.

A entrevista completa pode ser assistida na GloboPlay, plataforma de streaming da TV Globo.