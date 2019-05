Débora Falabella é perseguida por fã de Murilo Benício após término

No início de maio, Débora Falabella e Murilo Benício confirmaram que haviam terminado o relacionamento depois de quase sete anos juntos. Entretanto, nesta quarta-feira (22), o colunista Léo Dias revelou que um fã do ex-namorado usou as redes sociais para divulgar boatos sobre a atriz, inclusive de que ela teria traído o ex-parceiro.

Segundo o UOL, a assessoria de Débora afirmou que a atriz preferiu notificar o seguidor antes de recorrer à leis de proteção as pessoas contra difamação. “Já é um assunto resolvido. A Débora, através de sua advogada, notificou o fã e pediu que ele apagasse qualquer coisa sobre o nome da atriz. Ele apagou e foi avisado que tomaríamos medidas judiciais caso acontecesse novamente”.

Ainda de acordo com o colunista, a atriz conhecia a pessoa que divulgou as informações falsas, porque ele mandava mensagens recorrentes para Débora. Além de frequentar eventos em que ela estava.

Débora e Murilo se conheceram em 2012 com a novela “Avenida Brasil”, em que interpretaram Nina e Tufão respectivamente. Ao divulgarem que haviam terminado o relacionamento, a assessoria de cada um fez questão de dizer que estava tudo bem entre eles, principalmente porque os atores compraram os direitos do livro que deu origem à série “Doctor Foster”, da BBC. Murilo iria dirigir a trama, enquanto que Débora iria atuar dentro dela. Porém, o projeto está pausado no momento.