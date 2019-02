Débora Nascimento desfila vestida de noiva

Na manhã dessa sexta-feira (27), aconteceu o primeiro dia de desfiles de um dos mais importantes salões de moda noiva do segmento de luxo. O Salão Casamoda Noivas reuniu famosos no Hotel Unique, em São Paulo.

Na quarta edição do evento, Débora Nascimento foi uma das grandes atrações do desfile do estilista Lucas Anderi, responsável por fazer a abertura oficial do evento. As atrizes Josie Pessôa e Bruna Linzmeyer também participaram do evento em um desfile realizado na Casa Petra, no bairro de Moema, em São Paulo.