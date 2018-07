Deborah Secco não “saiu do celular” durante o Encontro e a internet notou

Deborah Secco foi uma das convidadas do programa “Encontro Com Fátima Bernardes“, desta quinta-feira (5), e chamou atenção da “internet” por uma atitude beeem conhecida dos millennials: ela simplesmente não conseguia largar o celular!

Produção, alguem manda a Débora Secco largar esse celular no meio do programa! #Encontro #Globo — Elaine Bittencourt (@B_ittencourt) July 5, 2018

Tô igual @dedesecco no encontro! nas aulas :um olho 👁 na aula e outro no celular! #encontro — Príncipe 🤴 sem castelo 🏰 (@alissonns) July 5, 2018

Sim, a atriz participou da importante discussão sobre mulheres que não querem ter filhos, mas, entre uma folguinha e outra, não desgrudou do celular. Será que ela estava checando o Instagram?!

E é claro que o Twitter não se conteve e começou a comentar o assunto. Até um usuário realmente se preocupou e chegou a levantar a hipótese de que algo não estaria bem com Deborah e, por isso, ela não saia do celular.

Débora Secco não para de olhar e usar o celular no Encontro. Espero que esteja tudo bem. — Gol Olímpico 💚💛🇧🇷💚💛 (@kell_batista) July 5, 2018

#Encontroque feio Débora Secco tá no encontro e mexendo no celular nem presta atenção kkkk — roselilusia@gmail.com (@roselilusia) July 5, 2018

A @dedesecco mexendo no celular enquanto tá rolando o maior papo no #Encontro parece eu nas reuniões de família — Decisões erradas (@igorlimat13) July 5, 2018

Outro destaque do programa de hoje também foi por conta de Deborah, mais especificamente da filha dela, a Maria Flor, de dois anos. A pequena roubou a cena na hora que sentou com a mãe no sofá do “Encontro”.