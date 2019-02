Deborah Secco posta foto da filha entre outros bebês

Deborah Secco postou hoje em sua rede social uma montagem de vários bebês. A foto virou um burburinho pois todos estão tentando desvendar quem é a Maria Flor entre aqueles lindos e fofos bebês.

A atriz escreveu em seu instagram: “No dia 4 de dezembro nasceu a pessoa mais importante do mundo para os meus Pais… Eu! Mas a cada minuto nascem várias outras pessoinhas tão especiais e que são as mais importantes do mundo para os seus pais…A mamãe e o papai querem muito que eu cresça sabendo que eu não sou diferente, nem mais especial do que ninguém. Sou mais uma criança que precisa de carinho, cuidado, atenção e amor. Nem melhor, nem pior que ninguém… Afinal de contas, somos todos iguais não é gente?! Meu rostinho é só mais um rostinho…”

Outra mensagem da atriz quando deixou a maternidade: “Já estamos de volta em casa!!! Obrigada a todos pelo carinho… Maria Flor nasceu saudável com 44cm e 2,780kg! Estamos mais que felizes!!! Obrigada a cada mensagem de amor que recebemos… Foram tantas!!! E desculpem nossa ausência, é que nossa filhota agora merece todos os nossos minutos!!!”

Detalhes da decoração da maternidade: Em tons de rosa e verde.