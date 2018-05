Definido oficialmente quem vai acompanhar Meghan Markle ao altar

Depois que Meghan Markle anunciou que o pai dela não mais a acompanharia na entrada do casamento real, que acontece neste sábado (19), muito especulou-se sobre quem seria então a pessoa que conduziria a noiva até o Príncipe Harry. Entre as possibilidades estariam a mãe dela, ela entrar sozinha ou alguém da família real fazer as honras.

Em comunicado oficial divulgado pelo Palácio de Kensington, ficou definido que quem vai levar Meghan até o altar é o Príncipe Charles, pai do Príncipe Harry e, portanto, futuro sogro da noiva. De acordo com o comunicado, este foi um pedido da própria Meghan, e que o sogro aceitou com muito prazer.

“A senhorita Meghan Markle pediu para que Sua Alteza Real o Príncipe de Gales a acompanhe até o altar na capela de São Jorge no dia do casamento dela. O Príncipe de Gales está feliz por poder dar as boas-vindas à Família Real para a senhorita Markle desta maneira”

Agora falta muito pouco, o casamento Real é amanhã!