Definidos os finalistas do ‘Dança dos Famosos’ 2018

Parece até que foi ontem que começou essa competição, mas o ‘Dança dos Famosos‘ está a um programa só de acabar. No ‘Domingão do Faustão‘ exibido na noite de hoje (02), as celebridades da Globo deixaram de lado a vergonha e se jogaram no brasileiríssimo ritmo do samba, tudo em busca de preciosos pontos na semifinal do reality de dança da Globo.

Restavam na disputa apenas Bia Arantes, Danton Mello, Dani Calabresa, Léo Jaime e Erika Januza, sobreviventes após muitos ensaios exaustivos, nervosismos mil e, claro, driblar aquela zoeira ao vivo feita toda semana pelo Faustão (especialmente com o pobre Léo Jaime). A importância dessa rodada decisiva era percebida no olhar de cada um dos competidores: todos muito concentrados e tensos para sambar com o máximo de perfeição possível. O resultado foram apresentações de tirar o fôlego!

Terminadas as apresentações e apuradas todas as notas dos jurados técnicos e artísticos, Faustão começou com aquele suspense sobre os três finalistas. Por sorte ele liberou logo os nomes: Erika Januza, Léo Jaime e Dani Calabresa são os finalistas da competição. Erika surpreendeu ao levar nota máxima durante sua apresentação de samba, mas não podemos menosprezar também o carisma dos outros dois finalistas. Com isso, infelizmente, Bia Arantes e Danton Mello foram eliminados, mesmo com as excelentes performances nas últimas semanas.

A grande final do ‘Dança dos Famosos’ 2018 acontecerá no dia 16 de dezembro, daqui dois domingos. Os finalistas precisarão se apresentar em três ritmos distintos, conseguindo sempre as melhores notas. Como tem acontecido nas últimas etapas do quadro, o placar é zerado para todo mundo ter as mesmas chances.