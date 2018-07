[ATUALIZADO] Demi Lovato já está bem e estável, segundo novas informações

A cantora Demi Lovato, de 25 anos, foi hospitalizada nos Estados Unidos, após uma overdose de heroína, de acordo com informações policiais obtidas pelo TMZ.

A artista foi encaminhada para a instituição no início da tarde desta terça-feira (24), em Los Angeles. Segundo fontes do site, ela foi medicada ainda em casa com Narcan, medicamento de emergência que inibe os efeitos da overdose. A cantora estaria bem e estável, como informa a PEOPLE.

Ex-estrela da Disney, Demi luta contra o abuso de substâncias como álcool, cocaína e Oxicodona, remédio feito a partir da morfina, há anos, mas após algumas internações estava sóbria por cerca de seis anos. Recentemente, no entanto, ela lançou a música “Sober” na qual pede desculpas por não estar mais sóbria.

“Mãe, me desculpe, eu não estou mais sóbria/ E, pai, por favor, me perdoe pelos drinks pelo chão/ Para aqueles que nunca me deixaram, nós já estivemos nesse lugar antes/ Me desculpe, eu não estou mais sóbria”, ela canta no refrão.

Nas redes sociais, o último post da artista foi feito há menos de 24 horas. No Instagram, a cantora havia publicado uma foto do novo visual, com cabelos mais loiros.

A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Jul 23, 2018 at 3:27pm PDT

Ela tem quatro shows agendados no Brasil para novembro.

Essa notícia será atualizada quando novas informações surgirem.