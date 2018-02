Depois de 12 anos, a atriz Jennifer Garner volta para a TV

Jennifer Garner está finalmente voltando para a TV, a última vez que a atriz participou de uma série foi “Alias”, sobre uma mulher que se torna espiã, em 2006, mais de dez anos atrás.

A HBO anunciou que Jennifer será a principal estrela da série de comédia chamada “Camping”. A produção terá oito episódios e é baseada em uma série inglesa com o mesmo nome. Nela, Garner será uma mãe controladora de Los Angeles que tenta mandar no acampamento de aniversário para o marido quando tudo acaba dando errado.

A comédia será bem clichê, pois conta a história do aniversário de 45 anos do marido de Kathryn (Jennifer), que ela organizou para ser um delicioso fim de semana com a família e amigos, todos reunidos na natureza. Mas acontece exatamente o oposto quando a irmã quietinha dela, a ex melhor amiga e um cara que Kathryn mal conhece se reúnem com o resto da família. O fim de semana se torna um teste de paciência, além do clima ruim que fica pois ninguém sabe a verdade por trás do mistério das duas amigas nem se suportarem mais.

A série ainda não tem data de estreia, mas já é certo que Lena Dunham, idealizadora de “Girls”, e Jenni Konner irão escrever o roteiro.

Quem quer ver o retorno perfeito da atriz de “De Repente 30”?

–