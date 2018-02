Ontem no ‘BBB18‘ rolou a prova do líder que garantiu a liderança a Diego, que conseguiu mais pontos na prova do quiz de mágica, certo? Errado! A produção do ‘Big Brother Brasil’ se enrolou toda na hora de distribuir pontos e a galera das redes sociais bombardeou a conta oficial do reality avisando do erro.

DENÚNCIA BBB: Diego, Breno e Viegas pularam de 4 pra 6 pontos. A liderança é da Ana Clara pic.twitter.com/iu2c3ms3Pu — Fred Palma (@fred_palma) February 16, 2018

Dito e feito, meia hora depois Tiago Leifert voltou ao vivo na Globo para acabar com o erro e entregar a liderança à família Lima, que havia chegado ao placar máximo sem qualquer erro de computação.

CLARO que o erro (e o tombo do brother) virou hit na web e todo mundo começou a fazer piadinhas com o líder recém-destronado:

desculpa, mas eu não resisti… tirem o diego e coloquem a ana clara como líder pfvr!!!!!! VAI ANA CLARA #bbb18 pic.twitter.com/blIvJfE1zo — BBB 18 DIVULGAÇÃO E MUTIRÕES 🌶 (@Jotapegouvea) February 16, 2018

DIEGO E AMIGOS TOMBADISSIMOS pic.twitter.com/L5lIMzIrDA — ㅤ ㅤ ㅤ (@bwbytiger) February 16, 2018

Resumo do BBB essa semana: "Nosso tiro vai ser certeiro, a gente manda no jogo" // Ana Paula eliminada com 90% de rejeição Diego líder // Erro na prova, família Lima líder O karma tá fortissimo #BBB18 pic.twitter.com/ga81z6YvhD — blair waldorf (@ilorenafraga) February 16, 2018

Até mesmo um brother entrou na jogada e zoou a situação com memes dentro da casa:

Breno disse pro Diego e companhia: "Parece que o jogo virou, não é mesmo?" Quem viu?? — Breno Simões 🏍 (@BrenoSimoesBBB) February 16, 2018

Em outras edições já havia rolado troca de liderança depois de uma análise melhor de vídeo ou de infração de regras, mas essa foi uma das raras vezes que o programa voltou ao ar para comunicar os brothers no mesmo dia. É o poder das redes sociais.