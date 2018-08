Detalhe de ‘Para Todos os Garotos que Já Amei’ vai derreter seu coração

–

Sim, assim como você, nós também temos um crush no Peter Kavinsky (interpretado por Noah Centineo), o par romântico de Lara Jean em “Para Todos os Garotos que Já Amei“, que estreou na Netflix na última semana.

Quase morremos em algumas cenas do filme (alô, jacuzzi!), mas, se você prestou atenção em um momento específico, vai lembrar que o fundo de tela do celular de Lara Jean é uma foto dela e de Peter dormindo abraçados.

Mais linda do que a foto é a história por trás do clique, que na verdade foi totalmente espontâneo e tirado nos bastidores do longa. Quem explicou foi Susan Johnson, diretora de “PTGJA”, em uma entrevista ao ET Online. Prepare-se para derreter com a gente:

“Eu posso te contar. Eu não acho que isso vai estragar a magia se eu contar o que aconteceu. Na verdade, foi um dos membros da nossa equipe que tirou essa foto. Os dois estavam na sala verde no set do ensino médio, na área onde colocamos os atores. Eles realmente estavam dormindo no sofá daquela sala, então nós apenas ficamos de pé sobre eles e tiramos essa foto e é tão fofa. Então, sim, nós apenas pegamos emprestado do membro da nossa equipe (risos). Não havia [uma cena]. Eu poderia inventar algo, mas eu acho fofo que eles ficaram assim.”

Tem coisa mais fofa?