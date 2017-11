‘Deus Salve o Rei’: veja beijo de Bruna Marquezine e José Fidalgo

Prevista para estrear só em janeiro de 2018, “Deus Salve o Rei”, próxima trama das 19h da TV Globo, já está dando o que falar. Além do visual do elenco, que lembra muito “Game of Thrones”, a primeira foto de um beijo entre Catarina (Bruna Marquezine) e Constantino (José Fidalgo) acaba de ser divulgada.

O clique foi feito pelo fotógrafo Tiago Garcia, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Quem compartilhou a imagem foi o diretor Fabricio Mamberti.

Constantino e Catarina! Vem aí Deus Salve o Rei 👑 @deussalveorei #DSR #deussalveorei #redeglobo #gshow Foto by @tiagogarcia77 A post shared by Fabricio Mamberti (@fabriciomamberti) on Nov 2, 2017 at 2:17am PDT

Além disso, ele mostrou mais um pouquinho do que vem por aí. Olha só outro casal em cena, Amália (Marina Ruy Barbosa) e Afonso (Rômulo Estrela).

Afonso e Amália! #afonsalia Vem aí Deus Salve o Rei 👑 @deussalveorei #DSR #deussalveorei #redeglobo #gshow Foto by @alexandrefructuoso A post shared by Fabricio Mamberti (@fabriciomamberti) on Nov 1, 2017 at 4:06pm PDT

Amália se apaixonará por Afonso, príncipe de Montemor. Ela e Catarina disputarão o amor do personagem.