Eu e @lanlanhoficial estamos aqui pra desejar um feliz dia das mães para todas as mães, em especial pra minha que ama essa música… “ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar” obrigada por tudo minha mãe! Principalmente por me ensinar a voar, hj eu to aqui de longe cantando pra dizer que te amo! Feliz dia das mães mami, Vó, Celinha e um feliz dia das mães pra você que é mãe e pra mães de vocês também! ❤️ @paticcampos @vomarines @tapetesdecelinha @evelinkeller @brendajoic @_lililopes_ e @deniseoliveirar(que foi um pouquinho minha mãe também) 🌹#diadasmaes

