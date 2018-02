Na noite deste domingo (25), Tiago Leifert reuniu os participantes do ‘Big Brother Brasil‘ para mais uma votação que culminaria na formação do mais novo paredão triplo do reality show. Terminada a votação, ficou decidido que Diego, Caruso e Lucas disputarão a preferência do público e um deles será eliminado na próxima terça-feira (27). Confira como foi o programa deste domingo:

Assim que abriu a comunicação com os brothers, Tiago Leifert pediu para Diego entregar seu colar da imunidade e o escritor (sem muita surpresa) protegeu Patrícia. Já na hora da indicação ao paredão, Ana Clara colocou Diego porque ele é altamente inteligente, estrategista e que ela e o pai sentem que ele seria uma ameaça.

Chegou então a hora da votação no confessionário, confira como foi cada um dos votos e as justificativas:

Patrícia votou em Gleici por afinidade.

Viegas votou em Jéssica por estratégia.

Gleici votou em Lucas por se sentir ameaçada.

Diego votou em Paula por proximidade.

Kaysar votou em Lucas porque ele fala muito de si mesmo.

Caruso votou em Jéssica por não se posicionar no jogo.

Jéssica votou em Caruso por ele ter atitudes que ela não concorda.

Breno votou em Wagner por estratégia.

Wagner votou em Jéssica por ter sintonia abaixo de zero.

Paula votou em Caruso por algumas reações que ele tem.

Lucas votou em Caruso por acreditar que ele é uma ameaça.

Mahmoud votou em Caruso por ter votado várias vezes nele.

Até esse momento estavam no paredão Diego (indicação do líder) e Caruso (maior quantidade de votos na casa), mas a terceira pessoa a entrar na berlinda seria surpresa. Como Leifert havia explicado dias antes, após a votação iria rolar um sorteio para que qualquer pessoa na casa possa indicar a terceira pessoa, e o premiado foi Kaysar.

O participante, que nunca se posicionou direito no jogo, precisou indicar alguém na frente de todo mundo e colocou Lucas no paredão, alegando o mesmo motivo da votação (que Lucas só sabe falar de si mesmo). Após o choque da indicação, rolou o sorteio do dedo duro e Viegas precisou revelar que votou na Jéssica.

E assim se formou o primeiro paredão do “BBB” apenas com homens disputando, após tantas mulheres eliminadas. Quem será que sai?