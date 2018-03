Assim que Patrícia foi eliminada do ‘BBB18‘ com recorde de rejeição (94,26%), a plateia que acompanhava Tiago Leifert começou a gritar “Gleici, Gleici” para torcer pela competidora favorita deles. A acreana ouviu o grito e ficou toda emocionada com a demonstração de afeto, mas Diego não gostou muito disso.

Caruso, Viegas e Diego estavam no jardim e relembraram desse momento de ontem. Só que, para os três, a plateia não estava gritando o nome de Gleici, e sim falando “Leite”, que é o sobrenome de Patrícia. Ou seja, para eles a plateia estava apenas demonstrando carinho à sister recém-eliminada (eles não fazem ideia da porcentagem de rejeição).

Diego inclusive começou a zombar de Gleici, dizendo que ela foi meio sem noção de achar que a plateia estava gritando o seu nome, e não o sobrenome de Patrícia. Viegas concordou, e comentou que seria difícil imaginar a torcida dos três emparedados torcer por Gleici. Vale lembrar que a plateia é formada pelo público, apenas 5 pessoas de cada família são chamadas para os paredões.

Mesmo com Tiago Leifert falando em seu discurso sobre pessoas que têm dificuldade de enxergar o jogo, Diego segue criticando Gleici, Ana Clara e demais competidores enquanto conversa com seus colegas.