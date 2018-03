Todas as segundas-feiras rola um sorteio para definir quais pessoas do Tá com Tudo no ‘BBB18‘ serão selecionadas para fazer as compras da semana. Por pura sorte, Caruso e Diego foram os escolhidos para a visita ao mercadinho no segundo andar, e aproveitaram o momento de privacidade para conversar sobre o jogo.

Diego passou todo o tempo que ficou com Caruso reclamando sobre Gleici. Contou que ela merece sim a placa da hipocrisia (fazendo referência ao Jogo da Discórdia) e que sempre foi muito agressiva, como quando indicou Patrícia ao paredão.

Já Caruso, por outro lado, está remoendo o voto que levou de Breno. Só por causa disso, na próxima semana ele já quer combinar para todo mundo votar no colega de confinamento. Diego comentou que havia criado uma estratégia para eliminar Breno há duas semanas, mas não conseguiu apoio de Caruso.

O publicitário, no entanto, agora parece bem disposto a votar em Breno, principalmente depois do que aconteceu na votação: o affair de Paula foi obrigado a contar o voto e o motivo do voto na frente de toda a casa, e Breno argumentou que Caruso exige coisas dos outros, mas quando é com ele, o brother age de forma diferente.