Essa terça-feira (12) foi marcada pela realização de um dos mais inesperados paredões dessa temporada do BBB. Segundo enquetes de diversos sites, era impossível definir se Diego ou Alan seriam eliminados da casa (Isabella estava salva, segundo as previsões). Até que chegou o momento decisivo e Diego foi o eliminado.

Após um programa extremamente arrastado e com VTs pouco criativos (nem o vídeo do grupo de WhatsApp salvou a exibição), Tiago Leifert encerrou a votação dizendo “Meçam sempre o risco de não fazer nada” e, como era de se esperar, logo se conectou com a casa para o discurso de eliminação. Porém, o espírito troll domingou o apresentador do programa, que avisou ao público previamente que falaria um monte de besteira em seu discurso apenas para torturar os pobres confinados ávidos por informações.

O discurso para confundir teve perguntas abstratas, uma fórmula mágica para calcular eliminação e uma tentativa de transformar tudo em dado de videogame. Obviamente, a galera ficou PERDIDA. “Como todo clássico, é decidido no detalhe”, afirmou Tiago antes de anunciar a eliminação de Diego com 52,47% dos votos.

“Você se jogou lá dentro e você foi bem”, elogiou Tiago assim que Diego apareceu no palco fora da casa. O recém-eliminado disse que fez um jogo limpo e que torce para as outras pessoas que jogam da mesma forma.