Parece que estamos repetindo isso toda semana, mas mais uma vez ficamos diante de um paredão do ‘BBB18‘ esperadíssimo para o público. A disputa entre Diego, Gleici e Jéssica levou o pessoal a sentar o dedo na votação do site oficial e, consequentemente, conquistar recorde de votação com 42 milhões de votos.

Enquanto os brothers enfrentam uma Guerra Fria na competição, a edição da Globo focou totalmente no humor. VTs como o do grupo de WhatsApp, as frases de sabedoria de Jéssica e até um vídeo sobre as estratégias do Diego ganhou um tom mais leve, com música da Taylor Swift e tudo.

Encerrada a votação, Tiago Leifert decidiu jogar fogo no parquinho e anunciar o terceiro lugar na votação. Ou seja, ele decidiu passar uma informação preciosa aos brothers em nome da boa e velha polêmica. E o nome que o apresentador salvou foi o de Jéssica, dando um nó completo na cabeça de Diego e Gleici. Quer dizer que ela é uma favorita? Imaginem o que eles vão pensar agora.

Na volta do intervalo, Leifert perguntou a Gleici o que significa enfrentar seu adversário no paredão. Gleici contou que se sente desafiada por Diego, mas que na realidade ela iria ficar mais tranquila na casa.”O voto pra você é uma ofensa, uma crítica?”, perguntou o apresentador diante do incômodo que a participante tem de ser votada.

Para Diego, Tiago quis entender por que ele indicou Gleici. Ele explicou, aos trancos e barrancos, que não foi por personalidade, e sim por coisas pontuais. “O jogo é pessoal?”, questionou Leifert num estilão bem parecido com Pedro Bial. Após esse (longo) papo com os emparedados e essa tentativa de colocar os pingos nos is, Leifert anunciou a eliminação de Diego com 81,7%.

Do lado de fora, o apresentador afirmou que Diego foi um dos melhores jogadores de todos os tempos no ‘BBB18’. “Pra mim é muito caro ser eu mesmo“, declarou Diego do lado de fora. Perguntado sobre quem ele gostaria de garantir na próxima prova do líder, ele escolheu Caruso.