Quinta-feira é dia de prova do líder na casa do ‘BBB18‘. Depois de avisar ao público que o Testamento do Eliminado estava cancelado e que sofreria mudanças na próxima semana, acompanhamos a disputa pela liderança com a presença de todos os moradores da casa.

A prova do líder consistia em um simples quiz de memória e atenção. Tiago Leifert fazia as afirmações e os brothers precisavam responder se era verdadeiro ou falso. O primeiro a ter oito acertos levaria a liderança. A novidade foi que as perguntas eram baseadas num show de mágica ao vivo que rolou no jardim da casa, e sempre era a respeito das mudanças de roupa de uma dançarina.

Como muitas pessoas chegaram aos oito pontos, a produção precisou improvisar nas regras e eliminou todo mundo que não havia conseguido a pontuação necessária. Começou então um mata-mata demorado para ver quem ficaria sozinho no final, até que Diego levou a liderança. Assim ele manterá por mais uma semana os benefícios do Líder.

Conforme foi avisado por Leifert, o próximo paredão será triplo e haverá prova do anjo nesta semana.