Principal articulador do paredão do ‘BBB18‘, o líder Diego ficou muito #chateado com o voto de Lucas na berlinda de Carnaval. Para resolver o problema, ele chamou o cearense para um papo no Bangalô do Líder.

Diego descobriu que Lucas votou na Ana Paula através do sorteio do Dedo-Duro: o líder sorteou o próprio rosto, então teve o direito de escolher alguém para entregar seu voto. Já de forma estratégica, ele quis saber quem o empresário iria votar e se surpreendeu que ele escolheu Ana Paula, e não Mahmoud como eles haviam combinado entre as pessoas.

O líder se mostrou bem traído pelo voto de Lucas, alegando que ele evitou uma indicação de Jéssica por causa do empresário. Lucas tentou explicar (daquele jeitinho beeeeeem demorado) que votou em Ana Paula porque a família Lima já estava no paredão.

Ao final da conversa, Lucas já havia pedido desculpas (de um jeito meio enrolado) e eles começaram a falar sobre estratégia e jogo no ‘BBB18’.