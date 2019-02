Os brothers do BBB19 podem até estar sem comida e sem academia, mas isso não tira deles a necessidade de votar para a berlinda do reality show nesse domingo (10). Todos foram reunidos para a formação de mais um paredão triplo, que será disputado por Diego, Isabella e Alan. Quer entender como essas três pessoas foram parar?

Tiago Leifert entrou ao vivo na sala para começar o ritual do paredão. Primeiramente, coube à detentora do anjo Paula entregar o colar da imunidade a alguém que deseja proteger (claro que foi a Hariany). “Nos surpreenda!”, brincou o apresentador já sabendo quem seria a abençoada do dia. Após a entrega do colar, o apresentador avisou aos líderes Danrley e Elana que eles não teriam de indicar apenas uma pessoa, e sim DUAS.

O primeiro nome dado por eles foi Diego pelo quesito afinidade. “Todo mundo na casa é querido, mas tem gente na casa que é mais próxima a nós”, explicou Danrley. Ao serem comunicados que precisariam dar outro nome, Elana tomou a palavra e seguiu a ordem de afinidade, indicando Isabella.

Numa votação sem muitas surpresas, Alan acabou sendo a pessoa mais votada na casa (mas não por muitos votos, somente três). Após a formação do paredão, Tereza precisou contar seu voto (graças à dinâmica do Dedo-Duro) e revelou ter votado na Rízia alegando “chumbo-trocado”.

Um dos três será eliminado na próxima terça-feira (12).