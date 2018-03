Às vezes os participantes do ‘BBB‘ acabam sofrendo pelo tédio e por constantemente se ver nos espelhos da casa, então é algo bem comum quando algum brother decide mudar radicalmente o visual. Nessa temporada, por exemplo, Lucas e Caruso rasparam suas barbas e ficaram com rostos bem diferentes.

Nessa sexta-feira (16), Diego decidiu mudar a aparência e pediu ajuda para aquele que muda de visual toda hora, Kaysar. Sentado no salão do sírio (também conhecido como: o banheiro da casa), o brother teve suas madeixas cortadas para um visual bem diferente do habitual. Confira como ficou:

Ao ver Diego com o cabelo curto, Jéssica usou a velha piada do “nossa, é um participante novo no programa?”. Ayrton, por outro lado, achou bacana a mudança do principal articulista da casa.

Os brothers estão se preparando para a festa da noite, sem nem imaginarem que se trata de um show de Anitta.