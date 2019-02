Esse momento pré-paredão faz todo mundo no BBB19 repensar as próprias atitudes no reality e averiguar se teve uma boa trajetória. Diego, por exemplo, começou a refletir sobre seu jogo na casa enquanto curtia a piscina antes da berlinda.

Em conversa com Paula e Isabella, eles estavam falando sobre o jogo e cogitaram que as pessoas têm receio de Diego porque ele parece ser articulador. O brother do sul, rapidamente, negou a alcunha de articulador e ainda disparou: “se eu fosse articulador, toda semana a gente colocava um no paredão“.

Não sabemos ainda qual é a definição de “articulador” para Diego (até porque ontem Maycon estava explicando que “chata pra c******” em Minas Gerais era elogio, e não ofensa), mas não podemos esquecer que ele é sempre um dos cabeças-chave das pequenas reuniões para decidir voto antes do domingo. Teve até vezes que, após o grupo decidir em quem seria o voto da semana, saíram falando “isso aqui não é combinação de voto!” para o público não ter a visão errada deles. Ele é ou não articulador? Estamos confusos.

Diego, Alan e Isabella disputam mais um paredão triplo a ser resolvido hoje à noite.