Depois da saída de Jéssica da prova Caiu na Rede, o grupo dos rapazes estava em casa na competição da liderança do ‘BBB18‘. Só tinha homem na rede!

Restavam na disputa apenas Lucas, Viegas, Breno e Diego, e eles alternavam momento de muito falatório com um silêncio sepulcral. Lucas abandonou a prova de resistência, seguido por Viegas. Assim a competição final ficou entre Breno e Diego, mas o garanhão do ‘BBB18’ optou por abandonar a prova, deixando Diego como o mais novo líder da casa mais vigiada do país.

Além de todos os mimos que a liderança garante ao brother, Diego poderá indicar alguém no próximo domingo para o paredão. As outras duas pessoas que devem participar da berlinda serão escolhidas pelo voto da casa e pela indicação de quem atender o Big Fone hoje à noite.

Diego foi recebido na casa com festa, principalmente de suas coleguinhas Ana Paula e Patrícia. Vale lembrar que os três formam o Trio Mandinga, criado pelos editores do ‘BBB18’ no programa de terça-feira.