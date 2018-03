Se na semana anterior o ‘BBB18‘ decidiu punir os brothers cancelando o Jogo da Discórdia, Tiago Leifert fez a alegria do público da internet ao anunciar que o jogo estava confirmado para rolar no dia de hoje. A brincadeira funcionou de uma forma bem simples: um a um, os brothers precisavam pegar duas placas, uma de respeito e uma de desprezo, e precisavam colocar nos participantes correspondentes à opinião. Como era de se esperar, rolou uma bela torta de climão.

Uma das primeiras patadas da noite foi quando Gleici entregou a placa de desprezo para Diego, afirmando que ele gosta de julgar as pessoas sem conhecer. Ana Clara foi ainda mais pontual, insinuando uma hipocrisia dele e dizendo que isso machuca muito mais do que as ofensas diretas. Mas o cheque-mate foi dado por Ayrton: o patriarca da família Lima chamou Diego de “soberbo”, “arrogante” e ainda ironizou ele ser o maior estrategista da casa, mas estar perdendo todas as batalhas.

Houve espaço também para os outros brothers desabafarem diante de seus desafetos. Caruso colocou a placa de desprezo em Paula por ela ter se afastado, e a sister retribuiu a “gentileza” explicando que os dois não souberam se entender. Wagner, que colocou a placa de desprezo em Jéssica, recebeu em troca a mesma coisa.

O resultado final não foi surpresa para o público. Gleici levou três placas de respeito e duas de desprezo, e Diego teve os mesmos números, mas com as placas invertidas – foi mais desprezado que respeitado. Ao final da brincadeira, Leifert falou que os dois polarizaram as placas e estão no paredão, e isso significa que os dois não são plantas. Será uma referência a Kaysar, que foi esquecido e não ganhou uma plaquinha sequer?