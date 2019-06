Documentário sobre Jonas Brothers mostra quem decidiu separar a banda

Depois do anúncio bombástico sobre a volta dos irmãos queridinhos da galera, com o single “Sucker”, Nick, Kevin e Joe Jonas também ganharam um documentário sobre a trajetória dos Jonas Brothers. A produção intitulada “Chasing Happiness” faz parte do catálogo da Amazon Prime e está disponível para o público desde a última segunda-feira (3).

Como mostra o trailer divulgado pela plataforma de streaming, os fãs podem esperar por muitos takes de shows antigos da boyband, mas também vão ver uma explicação de como foi a separação dos irmãos no palco e o porquê da volta.

Ainda no teaser, Kevin aparece com um pesar na voz e esclarece o que ouviu de um dos irmãos na época em que a banda se desfez. “Nick disse que os irmãos Jonas não deveriam existir mais”. A fala sentida do primogênito foi acompanhada por Joe, que também não parece ter lidado muito bem com o que aconteceu. “O que mais machucou foi que isso veio do Nick. Ele é meu melhor amigo”, enfatizou o cantor.

Mas o filme não tem o intuito de construir um vilão, e Nick também dá o seu depoimento no trailer. Além disso, ele arranca suspiros com imagens do casamento com Priyanka Chopra. “Eu descobri que o sucesso não está sempre atrelado à fama e fortuna. Eu realmente quero ter uma segunda chance com eles”.

Confira o trailer completo:

Depois de assistir aos três juntos, nós estamos como? “When you look me in the eyes and tell me that you love me…”