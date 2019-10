Doente, Sandy desabafa sobre show: ‘Achei que não fosse conseguir’

Após show da turnê “Nossa História”, no último sábado (12), em São Paulo, Sandy, que não estava se sentindo bem, postou um vídeo em suas redes sociais agradecendo o apoio do público durante a apresentação. A suspeita é que ela esteja com rotavírus.

Sandy não compareceu na passagem de som e Junior explicou que a irmã estava passando mal, por conta de uma virose. Na hora do show, Sandy entrou ao lado do irmão, para a alegria dos fãs. “Achei que não fosse conseguir fazer o show hoje. Mas consegui. Não foi fácil. Em alguns momentos pensei que fosse ter que sair do palco”, desabafou no vídeo.

A cantora também agradeceu seus fãs pelo apoio, que fez muita diferença durante a apresentação, e por todas as mensagens de carinho: “Vocês são incríveis e me ajudaram demais, podem ter certeza”.

A dupla se apresenta, mais uma vez, em São Paulo, neste domingo (13).