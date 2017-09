Dráuzio tem um recado para quem acha homossexualidade uma doença

Dráuzio Varella, um dos médicos mais importantes do Brasil, em vídeo, quer saber: “Que diferença faz para você, para a sua vida pessoal, se o seu vizinho dorme com outro homem, se a sua vizinha é apaixonada pela colega de escritório? Que diferença faz para você? Se faz diferença, procura um psiquiatra. Você não tá legal.”

A gravação, feita em 2014 no calor das discussões sobre a legalidade do casamento gay, voltou a circular com força nas redes sociais por causa da liminar de um juiz federal que abre precedente para que psicólogos ofereçam a absurda terapia de reversão sexual, conhecida como “cura gay”, um tratamento proibido desde 1999 pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP).

No vídeo, o médico deixa bem claro: homossexualidade NÃO É DOENÇA. Ou seja, não precisa ser tratada. “A sexualidade é. Ela se impõe. A gente não escolhe. Aqueles que acham que a homossexualidade é um desvio, uma aberração da natureza, dizem isso por ignorância. Porque se fosse assim ela seria exclusiva dos seres humanos, mas a homossexualidade tem sido documentada em todos os animais, praticamente. Em todos os vertebrados”, diz ele, citando primatas, pássaros e répteis”, explica.

De acordo com ele, a homossexualidade é um tipo de comportamento sexual tão normal quanto a heterossexualidade. “Você pode controlar o comportamento. Você vive numa sociedade heterossexual, então você se comporta daquele jeito, como se comportaria numa sociedade homossexual. Mas você não controla o desejo. O desejo humano é incontrolável. Comportamento pode ser, mas o desejo não há como controlar”, disse.

Assista ao vídeo