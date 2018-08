Dreicon, o “crush” do The Voice Brasil, avança para a nova fase da disputa

Nessa última quinta-feira (30) chegou ao fim a etapa de Tira-Teima no ‘The Voice Brasil‘. Com poucas vagas disponíveis, os competidores precisaram conquistar tanto o público quanto os jurados do programa em apresentações musicais acirradas.

Por parte do pessoal de casa, foram salvos Léo Pain, Dreicon, Murilo Bispo e Marine Lima. Os demais foram resgatados pelos técnicos: Michel Teló resgatou Kelvin Bruno e Andressa Hayalla, Ivete Sangalo seguiu com Jennifer Rocha e Tamires Braga, Carlinhos Brown escolheu Cristiane Santos e Nina Black e, por fim, Lulu Santos salvou Isa Guerra e Ginka Bacci.

O destaque da noite, no entanto, não foi devido às habilidades vocais. Dreicon se apresentou cantando “Lemonade” (de Jeremy Passon, não a música da Beyoncé) e já foi recebido por Tiago Leifert o chamando de “crush” em rede nacional. Mesmo fora da telinha foi uma comoção, pois nas redes sociais teve quase um dilúvio de elogios à beleza do rapaz tatuado.

O Dreicon pode não ganhar o the Voice mas já ganhou meu coração "isso ja faz tempo" @oficialdreicon #TheVoiceBr pic.twitter.com/uUd9SmNMGD — shawnzinho 🇨🇦 (@Sr_Novais) August 31, 2018

não choca o Dreicon sendo mais votado pelo público só achei um desrespeito a Gika Bacci que cantou a música da Aretha Franklin com qualidade #TheVoiceBr #TheVoiceBrasil pic.twitter.com/wXywa4Qn6p — filho da hayley williams 🙃 (@sebastian_221b) August 31, 2018

Na próxima terça-feira (4) começa a famosa Batalha dos Técnicos. Cada um dos jurados escolherá integrantes de seus grupos (todos têm 9 pessoas na equipe) para duelarem com pessoas de outros times. No final, a decisão de quem sobrevive na competição fica com o público. Promete ser emocionante.