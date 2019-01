Duda flagra Sabrina Sato em momento que todas as mães vão entender

Não é segredo para ninguém que ser mãe é uma experiência cheia de prazeres e dificuldades que somente elas podem descrever, e a mamãe Sabrina Sato está conhecendo todas estas vivências com a pequena Zoe pela primeira vez.

Quem é mãe sabe bem como as primeiras semanas são deliciosas por finalmente poder ter o bebê em seus braços para receber todo o amor do mundo, mas também são as mais cansativas para quem segue a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e é adepta da amamentação por livre demanda.

Essa prática, libertadora para muitas mães, consiste em não ter horários definidos para a amamentação, ou seja, a mãe alimenta o bebê quando ele sentir vontade, geralmente em intervalos pequenos, que vão de 2 a 4 horas entre uma mamada e outra. Isso exige bastante da mãe, o que pode deixá-la mais cansada, como foi o caso flagrado pelo marido da Sabrina.

As seguidoras do casal comentaram na postagem do Duda apoiando Sabrina e dizendo compreender perfeitamente essa fase da maternidade da apresentadora. “É assim mesmo, tem que cochilar durante o dia para aguentar”, comentou uma internauta. “Estes momentos são difíceis, mas gratificantes. Você vai tirar de letra!”, escreveu outra seguidora.

Está tudo bem cochilar, ninguém é de ferro, né? Força, Sabrina.