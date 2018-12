Duda Nagle compartilha primeira foto de Sabrina com a filha Zoe no colo

A pequena Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, veio ao mundo na última quinta-feira (29), por meio de uma cesárea, após a apresentadora ficar cerca de 24 horas em trabalho de parto. De lá para cá, tanto a mamãe de primeira viagem quanto outros membros da família, como Leda Nagle, mãe de Duda e avó de Zoe, já usaram as respectivas redes sociais para compartilhar momentos importantes após o nascimento da criança.

Na tarde deste sábado (01), foi a vez de Duda postar a primeira foto oficial com a nova família completa: no clique estão ele, Sabrina e, no colo dela, Zoe, de modo que já é possível reparar um pouco melhor no rostinho da menina. Na legenda, o ator falou sobre a força de Sabrina durante toda a gravidez, agradeceu pela presença da apresentadora em sua vida, e disse ainda estar em êxtase com a nova condição de pai.

Mais cedo, Sabrina também havia feito um post de agradecimento a Duda, acompanhado de uma foto em que ela aparece ao lado dele em uma banheira, momentos antes de dar à luz: “A cada dia minha admiração, amor e respeito pelo paizão @dudanagle só cresce”, disse ela, em trecho da legenda.